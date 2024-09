Operná diva Gabriela Beňačková sa s divákmi rozlúči v Štátnej opere

Banská Bystrica 24. septembra (TASR) - Operná diva Gabriela Beňačková zavíta v rámci medzinárodného rozlúčkového turné pri príležitosti ukončenia svojej speváckej kariéry do Banskej Bystrice. Svetoznáma česko-slovenská sopranistka sa so slovenskými divákmi rozlúči 5. októbra v Štátnej opere. TASR o tom informovala vedúca propagácie opery Katarína Vollmannová.



"Gabriela Beňačková je jednou z najväčších speváckych osobností sveta posledných 50 rokov. Jej speváckym kreáciám tlieskali diváci v najprestížnejších operných stánkoch. Aktuálne končí svoju profesionálnu spevácku kariéru a pri tejto príležitosti sa rozhodla usporiadať medzinárodné turné so zaujímavými zahraničnými hosťami. Držiteľka ceny Grammy a operná partnerka Placida Dominga či Petra Dvorského tento raz predstaví hostí z Číny, Iránu, Japonska, Kórey a Českej republiky," konštatovala Vollmannová.



Okrem jej stáleho operného partnera z Česka, tenoristu Jakuba Pustinu sa na koncerte predstavia laureáti Medzinárodnej speváckej súťaže Gabriely Beňačkovej, sopranistka Yae-Eun Seo (Kórea), mezzosopranistka Farnoosh Rahimi (Irán), tenorista Anle Gou (Čína) a sopranistka Hiroko Katoh (Japonsko). V rámci koncertu zaznejú árie a duetá z tvorby G. Rossiniho, G. Donizettiho, W. A. Mozarta, G. Verdiho, L. Janáčka, A. Dvořáka, F. Cileu i piesne skladateľov L. Bernsteina, E. Kálmána, J. Offenbacha, F. Lehára, J. Straussa ml. či O. Nedbala.



Ako pripomenula Vollmannová, operná diva sa narodila v Bratislave, v roku 1983 prevzala české občianstvo a pôsobila v Prahe. Väčšinu svojho života však prežila na popredných svetových operných scénach ako stála hostka. Jej hlas diváci obdivovali aj v americkom San Franciscu, Toronte, Los Angeles a hlavne v Metropolitnej opere v New Yorku, kde pôsobila v rokoch 1990 - 1999 a odspievala tam takmer 50 predstavení. V roku 1994 bola historicky prvýkrát v Metropolitnej opere uvedená Rusalka Antonína Dvořáka, kde Beňačková oslnila publikum.



V roku 2008 prevzala z rúk českého prezidenta Václava Klausa štátne vyznamenanie za zásluhy v oblasti kultúry. V roku 2016 získala medailu od Českého zväzu bojovníkov za slobodu a v roku 2018 prevzala najvyššie štátne vyznamenanie Slovenskej republiky - Rad Bieleho dvojkríža.