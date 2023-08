Opice a medveď dostávajú v bratislavskej zoo zamrazené ovocné pochúťky

Bratislava 22. augusta (TASR) - Šimpanzy, orangutany a medveď dostávajú počas horúcich dní zamrazené ovocné pochúťky. Medveď s hrochom majú k dispozícii na ochladenie aj bazén. Lamy, vtáky nandu či emu sa sprchujú vodou. Nosorožce a diviaky sa zase môžu ochladzovať v bahniskách. Pre TASR to uviedla Alexandra Ritterová z bratislavskej zoologickej záhrady.



Chovatelia podľa Ritterovej pravidelne kontrolujú, či majú zvieratá dostatok vody. Vybavenie výbehov a ubikácií je prispôsobené tak, aby zvieratá mali prístup k tieňu a ochrane pred slnkom.



Letné obdobie poskytuje dostatok čerstvej zelenej trávy, ktorá sa zvieratám kosí, ako aj letniny - čerstvé listy a konáre stromov. Tie dostávajú napríklad žirafy, opisuje Ritterová. Počas leta sa zvieratám podľa nej dáva aj viac minerálov, aby sa pokryl ich zvýšený výdaj.



Väčšina zvierat je aktívnejšia počas dopoludnia a v čase najväčších horúčav trávia čas v tieni, kde oddychujú. Aktívnejšie sú potom opäť k večeru, tvrdí Ritterová. Belane tundrové podľa nej preferujú chladnejšiu klímu, a preto ich na leto umiestnili do zázemia v najchladnejšej časti zoo. Pandy červené majú vo svojom výbehu obrovský strom, na ktorom trávia celý deň, a poskytuje im aj chládok. Okrem toho sú v ich okolí dve jazierka, ktoré tiež slúžia na ochladenie vzduchu.



"Najlepšie zvládajú horúčavy zvieratá, pre ktoré je takéto počasie prirodzené a teda africké druhy živočíchov, ako sú nosorožce, žirafy, antilopy, surikaty či levy," podotkla Ritterová. Dodala, že zvieratá zostávajú v lete dlhšie vo vonkajších výbehoch a návštevníci môžu využiť prechádzku po areáli do 19.00 h.