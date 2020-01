Opilec na Forde prešiel do protismeru a narazil do dvoch áut

Partizánske 3. januára (TASR) - Trest odňatia slobody až na jeden rok hrozí 58-ročnému mužovi, ktorý v Partizánskom na ceste I/64 spôsobil pod vplyvom alkoholu dopravnú nehodu. Vodič z okresu Partizánske už čelí obvineniu z prečinu ohrozovania pod vplyvom návykovej látky. Informovala o tom v piatok trenčianska krajská polícia na svojej stránke na sociálnej sieti.



"Vodič jazdil na vozidle Ford Fusion po ceste I/64 smerom na Žabokreky nad Nitrou. Dostatočne sa nevenoval vedeniu vozidla, prešiel do protismeru, kde narazil do protiidúceho vozidla Škoda Octavia, ktoré riadil 56-ročný muž. Po náraze Ford odhodilo do ďalšieho auta, jazdiaceho za Škodou Octavia, ktoré riadil 19-ročný muž," opísali policajti.



Pri dopravnej nehode sa nik nezranil, škodu na všetkých autách vyčíslili na približne 3000 eur. "Dopravní policajti všetkých zúčastnených podrobili dychovej skúške, u poškodených bola negatívna. Vodič Fordu, vinník nehody, nafúkal 0,85 mg/l, čo predstavuje 1,77 promile alkoholu," dodali policajti.