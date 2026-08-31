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OPILEC ZA VOLANTOM: Nafúkal vyše 2 promile a nabúral do obrubníka
Vodič skončil v cele policajného zaistenia.
Autor TASR
Kežmarok 31. augusta (TASR) - Polícia zadržala 54-ročného muža, ktorý opitý havaroval v Kežmarku. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru (KR PZ) v Prešove na sociálnej sieti informovalo, že nehoda sa stala v pondelok ráno na ceste v smere na Krížovú Novú Ves.
„Vodič sa počas jazdy plne nevenoval vedeniu vozidla a nesledoval situáciu v cestnej premávke, následkom čoho narazil do betónového obrubníka. Výsledok u neho vykonanej dychovej skúšky dosiahol viac ako dve promile,“ uviedla polícia.
Vodič skončil v cele policajného zaistenia. Poverený príslušník Okresného dopravného inšpektorátu KR PZ v Kežmarku v súčasnosti v prípade vykonáva potrebné procesné úkony.
„Vodič sa počas jazdy plne nevenoval vedeniu vozidla a nesledoval situáciu v cestnej premávke, následkom čoho narazil do betónového obrubníka. Výsledok u neho vykonanej dychovej skúšky dosiahol viac ako dve promile,“ uviedla polícia.
Vodič skončil v cele policajného zaistenia. Poverený príslušník Okresného dopravného inšpektorátu KR PZ v Kežmarku v súčasnosti v prípade vykonáva potrebné procesné úkony.