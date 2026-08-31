Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 31. august 2026Meniny má Nora
< sekcia Regióny

OPILEC ZA VOLANTOM: Nafúkal vyše 2 promile a nabúral do obrubníka

.
Snímka z miesta nehody. Foto: Facebook/Polícia SR - Prešovský kraj

Vodič skončil v cele policajného zaistenia.

Autor TASR
Kežmarok 31. augusta (TASR) - Polícia zadržala 54-ročného muža, ktorý opitý havaroval v Kežmarku. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru (KR PZ) v Prešove na sociálnej sieti informovalo, že nehoda sa stala v pondelok ráno na ceste v smere na Krížovú Novú Ves.

„Vodič sa počas jazdy plne nevenoval vedeniu vozidla a nesledoval situáciu v cestnej premávke, následkom čoho narazil do betónového obrubníka. Výsledok u neho vykonanej dychovej skúšky dosiahol viac ako dve promile,“ uviedla polícia.

Vodič skončil v cele policajného zaistenia. Poverený príslušník Okresného dopravného inšpektorátu KR PZ v Kežmarku v súčasnosti v prípade vykonáva potrebné procesné úkony.

.

Neprehliadnite

Černěnko: Pri napĺňaní funkcií moderného štátu sa musíme posunúť ďalej

RADVANSKÝ: Vízia Slovenska do roku 2040 skúma parametre kvality života

SMATANA: O zdravotnom stave ľudí nerozhoduje iba kvalita nemocníc

M. Štefánik: V najhoršom scenári by Slovensko upadlo do špirály úpadku