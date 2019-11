Opitá 21-ročná Trnavčanka kopala do policajtov a pľula na nich

Trnavčanka, ktorej namerali dve promile alkoholu, pri zadržaní na policajtov pľula a kopala do nich. Predtým narazila do dvoch áut a vrazila do vodiča, ktorý jej chcel zabrániť v ceste. Foto: KR PZ v Trnave

Trnava 18. novembra (TASR) – Trnavčanka, ktorej namerali dve promile alkoholu, pri zadržaní na policajtov pľula a kopala do nich. Predtým narazila do dvoch áut a vrazila do vodiča, ktorý jej chcel zabrániť v ceste. Krajská policajná hovorkyňa v Trnave Mária Linkešová uviedla, že súd sa jej venuje v superrýchlom konaní.informovala Linkešová. Tam opäť nezvládla riadenie a narazila do zaparkovaného auta.Privolaní policajti ju vyzvali, aby sa podrobila dychovej skúške na alkohol.dodala hovorkyňa.