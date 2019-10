POSTRACH NA CESTE: Opitá babička narazila do dvoch áut

Trenčín 22. októbra (TASR) - Vodička z Trenčína narazila pod vplyvom alkoholu do dvoch áut v krajskom meste. Šesťdesiatsedemročná žena čelí obvineniu z prečinu ohrozovania pod vplyvom návykovej látky, informovala o tom v utorok TASR Elena Antalová z Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trenčíne.



"Obvinená žena na vozidle Škoda Felicia pri cúvaní z parkovacieho boxu na jednej z trenčianskych ulíc narazila do zaparkovaného vozidla Opel Astra, ktoré poškodila. Po náraze pokračovala v jazde ďalej. Po pár metroch narazila do ďalšieho zaparkovaného vozidla BMW 30d, ktoré rovnako poškodila. Svedkovia nehody privolali políciu," uviedla Antalová.



Policajná hliadka vodičku podľa nej vyzvala na predloženie dokladov potrebných na vedenie vozidla a podrobila ju dychovej skúške.



"Žena nafúkala 1,16 miligramu na liter alkoholu, čo predstavuje 2,42 promile alkoholu. Opakovaná dychová skúška mala ešte vyššiu hodnotu. Alkotest ukázal hodnotu 1,35 miligramu na liter, čo predstavuje 2,81 promile," ozrejmila.



Policajti 67-ročnú vodičku v zmysle zákona obmedzili na osobnej slobode a po lekárskom vyšetrení skončila v cele. "Za trestný čin ohrozovania pod vplyvom návykovej látky jej hrozí v zmysle zákona trest odňatia slobody až na jeden rok," dodala Antalová.