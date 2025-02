Opitá prešla do protismeru: Narazila do áut aj kontajnerov

Kežmarok 17. februára (TASR) - Polícia obvinila 31-ročnú ženu z trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky. Vodička v sobotu (15. 2.) po polnoci v Kežmarku prešla do protismeru a narazila do zaparkovaného auta, ďalej pokračovala v jazde, na Košickej ulici narazila do ďalšieho vozidla, ktoré následne poškodilo vedľa stojace auto. Nezotrvala na mieste a narazila do krytého kontajnerového stojiska na komunálny odpad. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová.



"Po príchode policajnej hliadky bola vodička vyzvaná na predloženie dokladov potrebných na vedenie motorového vozidla, ako aj na vykonanie dychovej skúšky. Výsledok dychovej skúšky presiahol 1,9 promile," doplnila hovorkyňa s tým, že svojím konaním spôsobila majetkovú škodu v celkovej výške 9300 eur.



Žena skončila v cele policajného zaistenia.