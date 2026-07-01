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OPITÁ TAXIKÁRKA: Jazdila opitá medzi Popradom a Svitom
Taxikárku zadržali a skončila v cele policajného zaistenia.
Autor TASR
Poprad 1. júla (TASR) - Polícia obvinila taxikárku, ktorá jazdila opitá medzi Popradom a Svitom. Krajská policajná hovorkyňa z Prešova Jana Ligdayová informovala, že 38-ročnú ženu zadržali v utorok (30. 6.).
„V ranných hodinách viedla vozidlo taxislužby v smere zo Svitu na mesto Poprad, kde z dôvodu nekoordinovanej jazdy bola policajnou hliadkou zákonným spôsobom zastavená a kontrolovaná. Výsledok dychovej skúšky u vodičky preukázal, že jazdila pod vplyvom alkoholu, pričom hodnota presiahla 1,2 promile,“ uviedla hovorkyňa.
Taxikárku zadržali a skončila v cele policajného zaistenia. Poverený príslušník Okresného dopravného inšpektorátu v Poprade vzniesol voči nej obvinenie z trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky.
„V ranných hodinách viedla vozidlo taxislužby v smere zo Svitu na mesto Poprad, kde z dôvodu nekoordinovanej jazdy bola policajnou hliadkou zákonným spôsobom zastavená a kontrolovaná. Výsledok dychovej skúšky u vodičky preukázal, že jazdila pod vplyvom alkoholu, pričom hodnota presiahla 1,2 promile,“ uviedla hovorkyňa.
Taxikárku zadržali a skončila v cele policajného zaistenia. Poverený príslušník Okresného dopravného inšpektorátu v Poprade vzniesol voči nej obvinenie z trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky.