OPITÁ VIEZLA V AUTE ŠTVORROČNÚ DCÉRU: Trnavčanka nafúkala 2,69 promile

Trnava 26. mája (TASR) - Štvorročné dieťa z Trnavy skončilo v dočasnom zariadení po tom, ako jeho 32-ročnú matku zastavili policajti v aute v areáli trnavskej nemocnice a namerali jej 2,69 promile alkoholu v dychu. Na opitú Trnavčanku upozornil personál zdravotníckeho zariadenia. Informovala o tom krajská policajná hovorkyňa v Trnave Mária Linkešová.



"Vyslaná hliadka situáciu preverila a ženu s dievčatkom našli v stojacom aute. Žena sa tvárila, že v aute s dcérkou iba na niekoho čakajú. Policajti sa preto vzdialili a počkali, kým žena naštartuje auto. Modrý VW Golf sa krátko na to dal do pohybu a hoci vodička razantne vyštartovala, policajti ju o pár metrov zastavili," uviedla hovorkyňa.



Policajti obmedzili matku na osobnej slobode a lustrovali príbuzných. "Keďže nebol nikto, kto by si mohol maloleté dieťa na mieste prevziať, pracovníčka sociálno-právnej ochrany detí rozhodla o jej umiestnení v dočasnom zariadení. Žena je podozrivá z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky a do rozhodnutia súdu zostava v policajnej cele," doplnila hovorkyňa.