Opitá vodička havarovala v obci Lesné

Lesné 15. decembra (TASR) - K dopravnej nehode došlo v nedeľu krátko po polnoci v obci Lesné v okrese Michalovce, kde sa osobné auto po náraze do oplotenia prevrátilo nabok. Podľa polície za volantom sedela 22-ročná vodička, ktorej dychovou skúškou namerali 0,88 mg/l alkoholu v dychu, čo je v prepočte 1,83 promile. Havária sa obišla bez zranenia.



"Podľa doterajších zistení vodička jazdiaca na osobnom motorovom vozidle zn. Nissan smerujúcom od obce Suché po vjazde do obce Lesné nezvládla vedenie vozidla, v pravotočivej zákrute prešla do protismeru a následne do priekopy, kde prednou časťou vozidla narazila do oplotenia jedného z rodinných domov a vozidlo sa prevrátilo nabok. Z vozidla vystúpila vodička sama a bez zranení," informovala košická krajská polícia na sociálnej sieti.



Predbežnú škodu vyčíslili zhruba na 1000 eur. Presná príčina dopravnej nehody, bližšie okolnosti i miera zavinenia sú predmetom ďalšieho vyšetrovania.