OPITÁ VODIČKA: Išla na aute bez technického preukazu a po poľnej ceste
V aute boli tri osoby. Dve osoby boli prevezené do nemocnice v Michalovciach s ľahkými zraneniami.
Autor TASR
Remetské Hámre 5. januára (TASR) - Polícia začala trestné stíhanie pre trestný čin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky v súvislosti s dopravnou nehodou v katastri obce Remetské Hámre v okrese Sobrance v sobotu (3. 1.) večer. Osobné motorové vozidlo s pravostranným riadením nebolo evidované, nemalo pridelené evidenčné čísla ani technický preukaz a jazdilo po poľnej ceste. Ako informovala košická krajská polícia na sociálnej sieti, vozidlo sa prevrátilo, pravdepodobne v dôsledku neprispôsobenia rýchlosti jazdy schopnostiam vodičky.
V aute boli tri osoby. Dve osoby boli prevezené do nemocnice v Michalovciach s ľahkými zraneniami. „Vodička bola podrobená dychovej skúške na zistenie prítomnosti alkoholu, ktorá mala pozitívny výsledok - 1,4 promile alkoholu v dychu,“ uviedla polícia s tým, že opakovaná dychová skúška mala stúpajúcu tendenciu. Na mieste zasahovali všetky záchranné zložky, ako aj policajný dron.
„Upozorňujeme, že poľné cesty sú pozemné komunikácie a platí na nich zákon o cestnej premávke. Jazda neregistrovaným vozidlom bez dokladov je v rozpore so zákonom,“ dodala polícia.
