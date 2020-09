Opitá vodička narazila do auta pred sebou a tlačila ho 169 metrov

Budimír 21. septembra (TASR) – K dopravnej nehode došlo v sobotu (19. 9.) popoludní na ceste v smere od obce Budimír na mesto Prešov. Opitá 40-ročná vodička s vozidlom značky Škoda narazila do pred ňou idúceho osobného auta Audi A4 a tlačila ho do vzdialenosti 169 metrov od miesta nárazu. Vodič Audi pred nárazom spomaľoval a dával svetelné znamenie o zmene smeru jazdy, informovala v pondelok polícia na sociálnej sieti.



Nehoda sa stala na rovnom úseku dvojpruhovej cesty pred križovatkou s vedľajšou cestou. Vodička sa podľa polície plne nevenovania vedeniu motorového vozidla a nevšimla si pred sebou spomaľujúce auto. "Po dopravnej nehode bola podrobená dychovej skúške s výsledkom až 0,95 mg/l, čo je po prepočte 1,98 promile. Na mieste jej bol zadržaný vodičský preukaz, poverený príslušník vzniesol voči nej obvinenie pre prečin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky a následne bola umiestnená do cely policajného zaistenia," uviedla košická krajská polícia.