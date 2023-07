OPITÁ VODIČKA NARAZILA DO ZVODIDIEL: Nafúkala takmer dve promile

Kežmarok 31. júla (TASR) - Kežmarskí dopravní policajti obvinili z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky 46-ročnú ženu z Huncoviec v okrese Kežmarok. Ako informoval krajský policajný hovorca z Prešova Daniel Džobanik, v sobotu (29. 7.) krátko pred 8. hodinou havarovala na ceste medzi Kežmarkom a Huncovcami, pričom narazila do zvodidiel a zábradlia. Pri kontrole nafúkala takmer dve promile.



"Pri prejazde tiahlej ľavotočivej zákruty pravdepodobne neprispôsobila rýchlosť jazdy a s vozidlom zišla pravými kolesami mimo cesty vpravo. Následne sa snažila vrátiť späť, pričom sa však s vozidlom dostala do bočného šmyku, prešla do protismeru, kde prednou častou narazila do zvodidiel. Odtiaľ vozidlo vymrštilo do zábradlia na moste a po náraze ho odhodilo späť na komunikáciu, kde ostalo stáť v strede cesty," priblížil nehodu hovorca.



Pri dokumentovaní dopravnej nehody ju podrobili dychovej skúške na alkohol s pozitívnym výsledkom a nameranou hodnotou 1,73 promile. K zraneniu pri dopravnej nehode nedošlo. "Škoda na aute bola vyčíslená na sumu 3000 eur, škoda na zvodidlách a zábradlí mosta na ďalších 2000 eur," dodal Džobanik.