VRAZILA DO DOPRAVNEJ ZNAČKY: Opitá vodička nafúkala 2,98 promile

Trenčín 28. februára (TASR) – Obvineniu z prečinu ohrozovania pod vplyvom návykovej látky čelí 39-ročná vodička. Pri vychádzaní z parkoviska na Bratislavskej ulici v Trenčíne narazila do dopravnej značky. V dychu jej namerali takmer tri promile.



Ako informovala trenčianska polícia na sociálnej sieti, žena narazila do značky po tom, ako pri vychádzaní z parkoviska smerovala ku kruhovej križovatke. Prešla však na deliaci ostrovček a narazila do dopravnej značky.



„Policajti vodičke pri dychovej skúške namerali najskôr 2,60 promile, opakovaná skúška ukázala 2,98 promile alkoholu v dychu,“ informuje polícia.