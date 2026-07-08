Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 8. júl 2026Meniny má Ivan
< sekcia Regióny

OPITÁ VODIČKA: Polícia obvinila 41-ročnú ženu

.
Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Jaroslav Taldík

Vodička skončila po obmedzení na osobnej slobode v cele policajného zaistenia.

Autor TASR
Hniezdne 8. júla (TASR) - Polícia obvinila 41-ročnú ženu, ktorá v obci Hniezdne v okrese Stará Ľubovňa šoférovala opitá a navyše v čase zákazu. Krajská policajná hovorkyňa z Prešova Jana Ligdayová informovala, že hliadka ju zastavila v utorok (7. 7.) krátko po 09.00 h v smere z Lackovej do Hniezdneho.

„Jej jazda bola nekoordinovaná, zo strany na stranu. Policajná hliadka auto v obci Hniezdne zastavila a vodičku podrobila kontrole. Žena nepredložila všetky potrebné doklady, vodičský preukaz mala zadržaný. Výsledok dychovej skúšky presiahol 1,8 promile a lustráciou následne zistili, že má uložený zákaz viesť motorové vozidlá,“ uviedla Ligdayová.

Vodička skončila po obmedzení na osobnej slobode v cele policajného zaistenia. Po vykonaní potrebných úkonov poverený príslušník Okresného dopravného inšpektorátu v Starej Ľubovni voči nej vzniesol obvinenie z trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky, ako aj z trestného činu marenia výkonu úradného rozhodnutia.
.

Neprehliadnite

AKCIA LEO: Polícia rozložila medzinárodnú drogovú skupinu

Na toto nezabúdajte: Ako správne rozmraziť mäso pred grilovačkou?

IDETE NA TURISTIKU DO HÔR? V týchto lokalitách môže byť silný vietor

Kuffa: Ak mi pri vládnej pripomienke nedá EK za pravdu, odstúpim