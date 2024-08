Opitá vodička pri parkovaní poškodila ďalšie autá

Bratislava 14. augusta (TASR) - Vodička v Dunajskej Lužnej v utorok (13. 8.) pri parkovaní narazila do už zaparkovaného auta, ktoré poškodilo ďalšie vozidlo. Žena nafúkala viac ako dve promile. TASR o tom informoval bratislavský krajský policajný hovorca Michal Szeiff.



Seneckých dopravných policajtov vyslali v utorok krátko po 20.00 h do obce Dunajská Lužná, kde na parkovisku pred futbalovým štadiónom došlo k dopravnej nehode vodičky vozidla Volvo. "Podľa doterajších informácií žena počas toho, ako chcela zaparkovať, narazila prednou časťou vozidla do tam zaparkovaného vozidla značky Renault, ktoré bolo v dôsledku nárazu odrazené do za ním stojaceho vozidla značky Audi," priblížil Szeiff.



Polícia 39-ročnú ženu na mieste obmedzila na osobnej slobode a eskortovala ju na príslušné policajné oddelenie. "Vyvodením trestnoprávnej zodpovednosti voči konkrétnej osobe sa v súvislosti s týmto prípadom aktuálne zaoberajú policajti Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Senci," povedal Szeiff. Policajti opätovne pripomínajú, že alkohol za volant nepatrí.