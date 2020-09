Opitá vodička spôsobila dopravnú nehodu a pokračovala v jazde

Košice 25. septembra (TASR) – Opitá 42-ročná vodička spôsobila dopravnú nehodu a v jazde pokračovala ďalej. Policajti jej na mieste zadržali vodičský preukaz, obmedzili ju na osobnej slobode a umiestnili do cely policajného zaistenia. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru (KR PZ) v Košiciach Jana Mésarová s tým, že ju obvinili z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky.



K nehode došlo vo štvrtok (24. 9.) popoludní. Vodička z Bratislavy išla v smere od obce Nováčany na obec Hodkovce v okrese Košice–okolie. Pred Hodkovcami prešla s autom do protismeru a ľavou stranou zachytila auto idúce oproti. Po náraze nezastavila a pokračovala v jazde smerom do Košíc. „Pri obci Šemša ju však zastavil vodič Škody Octavie, ktorému spôsobila škodu na aute. Následne pri realizovaní dopravnej nehody dopravní policajti oboch účastníkov podrobili dychovej skúške na zistenie požitia alkoholu,“ spresnila Mésarová s tým, že vodička Toyoty mala v dychu 1,81 promile alkoholu. Na vozidle Škoda Octavia predbežne vyčíslili škodu na 1000 eur, na Toyote na 500 eur.



Štyridsaťdvaročnej žene hrozí trest odňatia slobody na jeden rok.