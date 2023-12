OPITÁ VODIČKA V SABINOVE: Žena narazila do troch áut

Sabinov 20. decembra (TASR) - Opitá vodička z obce Milpoš v okrese Sabinov narazila do troch áut, polícia ju obvinila. Krajská policajná hovorkyňa z Prešova Jana Ligdayová informovala, že nehoda sa stala v utorok (19. 12.) popoludní v Sabinove.



Počas jazdy prešla žena do protismeru, kde došlo k zrážke s protiidúcim osobným autom a následne narazila aj do ďalších dvoch vozidiel. "Po príchode policajnej hliadky na miesto dopravnej nehody boli všetci účastníci podrobení dychovej skúške. U vodičky bol výsledok pozitívny, dosiahol hodnotu takmer 1,7 promile," dodala Ligdayová.



Ženu policajti obmedzili na osobnej slobode a bola umiestnená do cely policajného zaistenia. V súčasnosti už čelí obvineniu z trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky.