VIDEO: OPITÁ VODIČKA: Zišla z cesty a narazila do stromu
Autor TASR
Bratislava 24. februára (TASR) - Policajti v pondelok (23. 2.) riešili 56-ročnú vodičku, ktorá jazdila pod vplyvom alkoholu. Namerali jej 2,08 promile alkoholu. TASR o tom informovala bratislavská krajská policajná hovorkyňa Katarína Bartošová. Žena skončila v cele policajného zaistenia. V prípade preukázania viny jej hrozí trest odňatia slobody až na jeden rok.
Policajtov privolali v pondelok podvečer do obce Chorvátsky Grob. „Policajti na mieste zistili, že 56-ročná vodička viedla osobné motorové vozidlo značky Audi Q5, pričom pred obcou Chorvátsky Grob zišla z vozovky a narazila do stromu. Následne v jazde pokračovala do obce, kde prešla do protismeru, narazila do oplotenia pozemku a s vozidlom zostala stáť,“ priblížila Bartošová. Pre podozrenie zo spáchania trestného činu ohrozovania pod vplyvom návykovej látky eskortovali vodičku na policajné oddelenie.
