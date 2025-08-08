< sekcia Regióny
Opitá žena jazdila v protismere, polícia ju už obvinila
Ženu eskortovali na policajné oddelenie, kde bolo voči nej vznesené obvinenie.
Autor TASR
Bratislava 8. augusta (TASR) - Obvineniu z trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky čelí 38-ročná Klaudia Š. z Bratislavy, ktorá jazdila v protismere a pod vplyvom alkoholu. V dychu jej namerali 1,88 promile. TASR o tom informoval bratislavský krajský policajný hovorca Michal Szeiff.
Vodičku spozorovala hliadka vo štvrtok (7. 8.) popoludní, keď jazdila na časti Einsteinovej ulice v protismere. Vozidlo následne policajti zastavili na Ružinovskej ulici v smere z mesta. „Pri následnej kontrole zistili, že s vodičkou je ťažšia komunikácia. Mala zhoršenú artikuláciu a javila známky požitia alkoholu,“ priblížil Szeiff s tým, že dychová skúška požitie alkoholu potvrdila.
Ženu eskortovali na policajné oddelenie, kde bolo voči nej vznesené obvinenie. Následne skončila v cele policajného zaistenia.
Vodičku spozorovala hliadka vo štvrtok (7. 8.) popoludní, keď jazdila na časti Einsteinovej ulice v protismere. Vozidlo následne policajti zastavili na Ružinovskej ulici v smere z mesta. „Pri následnej kontrole zistili, že s vodičkou je ťažšia komunikácia. Mala zhoršenú artikuláciu a javila známky požitia alkoholu,“ priblížil Szeiff s tým, že dychová skúška požitie alkoholu potvrdila.
Ženu eskortovali na policajné oddelenie, kde bolo voči nej vznesené obvinenie. Následne skončila v cele policajného zaistenia.