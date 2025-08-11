< sekcia Regióny
Opitá žena narazila do zaparkovaných áut. Nafúkala vyše tri promile
Autor TASR
Bardejov 11. augusta (TASR) - Z trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky polícia obvinila 38-ročnú ženu z jednej z obcí v okrese Bardejov. Ako TASR informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová, vodička v nedeľu (10. 8.) ráno na Námestí arm. gen. L. Svododu v Bardejove pri cúvaní postupne narazila do dvoch zaparkovaných áut.
„Policajná hliadka po príchode na miesto udalosti podobrila ženu kontrole, okrem iného aj dychovej skúške. Výsledok presiahol tri promile. Lustráciou bolo zistené, že žena tak konala napriek tomu, že za posledných 24 mesiacov už bola za rovnaký čin postihnutá a bol jej uložený zákaz činnosti viesť motorové vozidla. Doba zákazu však už uplynula,“ uviedla Ligdayová.
Majiteľom poškodených áut vznikla škoda približne 3000 eur. Žena bola podľa Ligdayovej zadržaná a umiestnená do cely policajného zaistenia.
