Opitého muža na priechode zbadal vodič neskoro, zrážke nezabránil

Banská Bystrica 17. októbra (TASR) - Polícia v Banskej Bystrici objasňuje dopravnú nehodu, ku ktorej došlo v sobotu (14. 10.) vo večerných hodinách na ceste I/66 v Slovenskej Ľupči v smere na Brezno. Vodič osobného auta zrazil 57-ročného chodca prechádzajúceho cez priechod pre chodcov. Nebol označený reflexnými prvkami. Informovala o tom v utorok banskobystrická krajská polícia na sociálnej sieti.



"Chodca na priechode 26-ročný vodič spozoroval neskoro a zrážke už nestihol zabrániť. So zraneniami ho previezli do nemocnice. Účastníci nehody boli na mieste podrobení dychovým skúškam na alkohol. Vodič ju mal negatívnu, chodec nafúkal 1,85 promile," uviedla polícia.



Opakovane apeluje na ľudí, aby po zotmení nosili na sebe reflexné prvky, ktoré prispievajú k bezpečnosti na cestách. Vodiči, ktorí pri podobnom strete neutrpia až také veľké následky, by mali byť zasa ostražitejší a viac predvídať najmä na miestach, kde býva zvýšený pohyb chodcov.