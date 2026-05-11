Opitého vodiča v Rožkovanoch zastavila až priekopa
Vodič skončil v cele policajného zaistenia.
Autor TASR
Prešov 11. mája (TASR) - Z trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky polícia v Prešove obvinila 55-ročného muža. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová. Ako uviedla, v sobotu (9. 5.) ráno viedol osobné motorové vozidlo v obci Rožkovany, pričom zišiel z cesty, narazil do zábradlia i do stĺpika dopravnej značky a zastavil až v priekope.
„Policajná hliadka po príchode na miesto podrobila vodiča aj dychovej skúške, výsledok prvej presiahol 2,5 promile a opakovanej 2,8 promile,“ povedala Ligdayová s tým, že vodič skončil v cele policajného zaistenia.
