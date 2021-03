Opitého vodiča z Popradu zastavil až náraz do oplotenia domu

Poprad 22. marca (TASR) – Z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky polícia obvinila 30-ročného muža z Popradu.



Ako TASR informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová, v sobotu (20. 3.) v skorých ranných hodinách vodič viedol motorové vozidlo značky Suzuki po Ulici Orlickej, kde pred jedným z rodinných domov narazil do zaparkovaného osobného vozidla značky Toyota. Náraz ho nezastavil a pokračoval v jazde ďalej.



"Keďže vodič nesledoval situáciu v cestnej premávke a ani sa dostatočne nevenoval vedeniu vozidla prešiel s ním cez chodník a narazil do oplotenia rodinného domu. Tam s autom ostal stáť. Vodičovo konanie sčasti ozrejmila aj dychová skúška, bola pozitívna, a to s hodnotou viac ako dve promile," uviedla Ligdayová s tým, že pri nehode sa nikto nezranil.



Škoda na vozidle značky Suzuki bola vyčíslená na 4000 eur, na vozidle značky Toyota na sumu 10.000 eur a na poškodenom oplotení rodinného domu 100 eur. Vodič bol zadržaný a umiestnený do cely policajného zaistenia.