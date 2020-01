Opitému vodičovi hrozí za útok na verejného činiteľa päťročný trest

Krompachy 28. januára (TASR) - Policajti na Spiši obvinili z trestných činov ohrozenia pod vplyvom návykovej látky a útoku na verejného činiteľa 31-ročného muža z Krompách, ktorý šoféroval pod vplyvom alkoholu, spôsobil nehodu a zaútočil na policajta. Ako informovala košická krajská policajná hovorkyňa Jana Mésarová, za uvedené skutky mu v prípade dokázania viny hrozí trest odňatia slobody na jeden až päť rokov.



Ako Mésarová uviedla, k incidentu došlo v Krompachoch v pondelok (27. 1.) krátko po polnoci, keď bol vodič policajnou hliadkou vyzvaný, aby zastavil. Na výzvu nereagoval a začal pred hliadkou unikať smerom na obec Richnava. "Približne 500 metrov pred miestnou osadou v obci Richnava opitý vodič svoju jazdu nezvládol v dôsledku neprispôsobenia rýchlosti jazdy, dostal s vozidlom šmyk," opísala okolnosti smerujúce k následnej nehode, pri ktorej muž narazil do betónového múru.



Vodič pri nehode upadol do bezvedomia, preto mu zasahujúci policajti podali prvú pomoc a privolali rýchlu zdravotnú pomoc (RZP). Po prebratí sa z bezvedomia sa muž správal agresívne. Dychová skúška, ktorú u neho vykonali, preukázala hodnotu 2,23 promile. K fyzickému útoku na policajta došlo následne počas mužovho prevozu na lekárske vyšetrenie do nemocnice vo vozidle RZP.