OPITÍ MLADISTVÍ: Snina upozorňuje na opakujúce sa prípady
Autor TASR
Snina 24. februára (TASR) - Mestská polícia v Snine v uplynulom období zaznamenala opakujúce sa prípady konzumácie alkoholu u osôb mladších ako 18 rokov. V jednom z prípadov zistili hliadky ťažké opojenie maloletej osoby s nameranou hodnotou 2,38 promile alkoholu v dychu. Ako uviedla samospráva na webovej stránke, mladistvá osoba musela byť pre svoj zdravotný stav hospitalizovaná.
Pokuta bola v tejto súvislosti uložená aj predajcovi alkoholu. Policajti zároveň evidujú viaceré kontroly, pri ktorých mali mladiství nulový obsah alkoholu. Podľa mestskej polície to naznačuje, že väčšina detí a tínedžerov sa správa zodpovedne, riziko požívania alkoholu u mladistvých však naďalej pretrváva.
Samospráva takisto upozornila, že konzumácia alkoholu u detí a tínedžerov môže vážne ohroziť zdravie a vývoj, zhoršiť rozhodovanie a reflexy a zvýšiť riziko úrazov. „Rodičia a opatrovníci - rozprávajte sa so svojimi deťmi o rizikách alkoholu a sledujte ich aktivity. Dohľad a rozhovor s deťmi je najlepší spôsob prevencie,“ dodali.
