OPITÍ SI SADLI ZA VOLANT: Polícia zastavila cez víkend štyroch vodičov

Nitra 6. mája (TASR) - Štyroch vodičov, ktorí jazdili pod vplyvom alkoholu, odhalili počas uplynulého víkendu policajti v Nitrianskom kraji. Jeden z nich skončil s autom prevráteným na streche v priekope, ďalší mal uložený zákaz činnosti viesť motorové vozidlá, informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre.



Nitrianski policajti preverovali oznámenie, podľa ktorého mal vodič vozidla Volkswagen Polo jazdiť po Nitre pod vplyvom alkoholu. Policajti vozidlo zastavili a vodiča skontrolovali. Počas kontroly zistili, že vodič má uložený trest zákazu činnosti viesť motorové vozidlá do roku 2025. Vodiča podrobili dychovej skúške na alkohol s pozitívnym výsledkom 1,65 promile.



V obci Cabaj-Čápor v okrese Nitra kontrolovali policajti 39-ročného vodiča vozidla Toyota Rav 4. Dychová skúška na alkohol u neho potvrdila 1,56 promile.



Komárňanskí policajti zasahovali pri dopravnej nehode, ktorá sa stala na ceste I/63 medzi Ižou a Komárnom. Vodičovi vozidla Volkswagen Passat vbehla do jazdnej dráhy lesná zver. Pravdepodobne strhol volant, narazil do zábradlia a s vozidlom na streche skončil v priekope. Policajti podrobili 26-ročného vodiča dychovej skúške na alkohol s pozitívnym výsledkom 1,35 promile.



V obci Krušovce v okrese Topoľčany kontrolovali policajti 46-ročnú vodičku vozidla Seat Toledo. Pri kontrole nafúkala 1,10 promile. Všetci štyria vodiči putovali za mreže policajnej cely. Čelia obvineniu z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky a marenia výkonu úradného rozhodnutia.