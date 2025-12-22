< sekcia Regióny
OPITÍ VODIČI: Cez víkend skončili štyria v policajnej cele
Autor TASR
Nitra 22. decembra (TASR) - Policajti v Nitrianskom kraji počas uplynulého víkendu odhalili na cestách dvoch opitých vodičov. Ako polícia informovala na sociálnej sieti, ďalší dvaja šoféri pod vplyvom alkoholu havarovali.
Policajti z Kalnej nad Hronom boli cez víkend vyslaní k nehode, pri ktorej vozidlo Chevrolet Cruze čelne narazilo do múru. „Vodič a jeho 13-ročný spolujazdec sa pri nehode zranili a boli prevezení na lekárske ošetrenie do nemocnice. Pri dychovej skúške 36-ročný muž, ktorý vozidlo šoféroval, nafúkal 0,80 mg/l alkoholu v dychu, čo predstavuje 1,67 promile,“ uviedla polícia.
K ďalšej víkendovej nehode došlo neďaleko Šurian v Novozámockom okrese, kde 60-ročný vodič Mercedesu Benz zišiel mimo vozovky a prevrátil sa. Pri následnej kontrole nafúkal 1,36 mg/l alkoholu, čo je v prepočte 2,83 promile.
Pod vplyvom alkoholu šoféroval aj 30-ročný vodič vozidla Škoda Superb. Hliadka ho zastavila v Topoľčanoch a pri kontrole nafúkal 1,22 mg/l alkoholu, teda 2,54 promile. Policajti odhalili opitého 48-ročného vodiča Škody Fabia aj v Nových Zámkoch. „Pri kontrole nafúkal 0,78 mg/l alkoholu, čo je v prepočte 1,63 promile. Všetci vodiči skončili v policajnej cele a boli obvinení z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky,“ doplnila polícia.
