Opití vodiči na žilinských cestách: Minulý týždeň ich chytili 24
Policajti sa počas kontroly zameriavajú aj na požitie omamných a psychotropných látok.
Autor TASR
Žilina 22. decembra (TASR) - Policajti počas uplynulého týždňa v Žilinskom kraji odhalili 24 motoristov pod vplyvom alkoholu. Dychovú skúšku s výsledkom do jedného promile malo 15 z nich, ďalších deväť vodičov nafúkalo nad jedno promile. TASR o tom v pondelok informovala žilinská krajská policajná hovorkyňa Zuzana Šefčíková.
„Dvaja vodiči spôsobili dopravnú nehodu pod vplyvom alkoholu, jeden sa odmietol podrobiť vyšetreniu v lekárskom zariadení na zistenie prítomnosti alkoholu alebo psychotropných a omamných látok v krvi. Policajti alkohol vykonanými dychovými skúškami zistili aj u piatich vodičov nemotorových vozidiel,“ priblížila Šefčíková.
Doplnila, že policajti sa počas kontroly zameriavajú aj na požitie omamných a psychotropných látok. „U 13 vodičov predbežné testy ukázali pozitívny výsledok. Na cestách policajti ďalej zistili 1290 dopravných priestupkov u vodičov motorových vozidiel a 80 priestupkov u nemotorových účastníkov,“ dodala policajná hovorkyňa.
