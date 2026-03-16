< sekcia Regióny
OPITÍ VODIČI: Policajti ich na žilinských cestách odhalili 13
Policajti sa počas kontroly zameriavajú aj na požitie omamných a psychotropných látok.
Autor TASR
Žilina 16. marca (TASR) - Policajti počas uplynulého týždňa v Žilinskom kraji odhalili 13 motoristov pod vplyvom alkoholu. Dychovú skúšku s výsledkom do jedného promile malo šesť z nich, ďalších sedem vodičov nafúkalo nad jedno promile. TASR o tom informovala žilinská krajská policajná hovorkyňa Daniela Kocková.
„Traja vodiči spôsobili dopravnú nehodu pod vplyvom alkoholu. Policajti alkohol vykonanými dychovými skúškami zistili aj u 20 vodičov nemotorových vozidiel,“ priblížila Kocková.
Upozornila, že policajti sa počas kontroly zameriavajú aj na požitie omamných a psychotropných látok. „U 21 vodičov predbežné testy ukázali pozitívny výsledok. Na cestách policajti ďalej zistili 1982 dopravných priestupkov u vodičov motorových vozidiel a 51 priestupkov u nemotorových účastníkov,“ doplnila policajná hovorkyňa.
