Opití vodiči spôsobili cez víkend dve nehody v Nitrianskom kraji
V obci Báb v okrese Nitra narazil počas víkendu 39-ročný vodič do príjazdového mostíka k rodinnému domu.
Autor TASR
Nitra 2. februára (TASR) - V obci Báb v okrese Nitra narazil počas víkendu 39-ročný vodič do príjazdového mostíka k rodinnému domu. Policajti, ktorí udalosť preverovali, namerali vodičovi 1,85 promile alkoholu v dychu, informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre.
Pod vplyvom alkoholu si cez víkend sadol za volant aj 37-ročný muž vo Vrábľoch, ktorý nafúkal 2,31 promile. V Šahách kontrolovali policajti 36-ročného vodiča, ktorý nafúkal dve promile.
V čase zákazu viesť motorové vozidlá jazdil v Leviciach 31-ročný vodič. Zákaz mal uložený do polovice februára 2026. V obci Málaš v okrese Levice spôsobil škodovú udalosť 21-ročný vodič. Nehodu spôsobil v čase zákazu viesť motorové vozidlá, ktorý mal uložený tiež do polovice februára.
Všetci vodiči skončili v policajnej cele a boli obvinení z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky a prečinu marenia výkonu úradného rozhodnutia.
