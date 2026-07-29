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OPITÍ VODIČI: V Košickom kraji riešili ďalšie prípady
Prvý prípad sa podľa informácií polície stal v utorok (28. 7.) napoludnie v obci Veľký Folkmar v okrese Gelnica.
Autor TASR
Košice 29. júla (TASR) - Policajti riešili v Košickom kraji ďalšie tri prípady vodičov pod vplyvom alkoholu. Nehody sa stali v okrese Gelnica, Rožňava a na jednej z križovatiek v Košiciach. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach Jana Illésová.
Prvý prípad sa podľa informácií polície stal v utorok (28. 7.) napoludnie v obci Veľký Folkmar v okrese Gelnica, kde mal vodič zísť z cesty, naraziť spodnou časťou vozidla do odpadkového koša a skončiť v betónovom podstavci. Počas dychovej skúšky bola vodičovi nameraná hodnota alkoholu v dychu 2,56 promile. Skončil v cele policajného zaistenia a policajti začali trestné stíhanie vo veci trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky. Nikto sa nezranil.
V okrese Rožňava 43-ročný vodič v utorok večer na ceste medzi obcami Štítnik a Rožňavské Bystré pri prejazde zákrutou zišiel z cesty, narazil do dopravnej značky a auto skončilo mimo vozovky. „Vodič ponechal vozidlo na mieste a z miesta nehody ušiel. Policajti ho krátko nato vypátrali. Dychová skúška preukázala 1,22 miligramu na liter alkoholu v dychu, čo je v prepočte 2,54 promile,“ uviedla hovorkyňa s tým, že pri nehode sa nikto nezranil. Vodič je podozrivý z trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky a nehoda je v štádiu vyšetrovania.
Tretí prípad sa udial v stredu nad ránom v Košiciach, kde podľa doposiaľ zistených skutočností 43-ročný vodič narazil do obrubníka a auto sa prevrátilo na strechu, pričom zostalo stáť na ceste. Vodič nafúkal 1,27 promile alkoholu a utrpel zranenia s predpokladanou dobou liečenia sedem dní. Vodičský preukaz mu bol zadržaný a ďalšia jazda zakázaná.
Prvý prípad sa podľa informácií polície stal v utorok (28. 7.) napoludnie v obci Veľký Folkmar v okrese Gelnica, kde mal vodič zísť z cesty, naraziť spodnou časťou vozidla do odpadkového koša a skončiť v betónovom podstavci. Počas dychovej skúšky bola vodičovi nameraná hodnota alkoholu v dychu 2,56 promile. Skončil v cele policajného zaistenia a policajti začali trestné stíhanie vo veci trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky. Nikto sa nezranil.
V okrese Rožňava 43-ročný vodič v utorok večer na ceste medzi obcami Štítnik a Rožňavské Bystré pri prejazde zákrutou zišiel z cesty, narazil do dopravnej značky a auto skončilo mimo vozovky. „Vodič ponechal vozidlo na mieste a z miesta nehody ušiel. Policajti ho krátko nato vypátrali. Dychová skúška preukázala 1,22 miligramu na liter alkoholu v dychu, čo je v prepočte 2,54 promile,“ uviedla hovorkyňa s tým, že pri nehode sa nikto nezranil. Vodič je podozrivý z trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky a nehoda je v štádiu vyšetrovania.
Tretí prípad sa udial v stredu nad ránom v Košiciach, kde podľa doposiaľ zistených skutočností 43-ročný vodič narazil do obrubníka a auto sa prevrátilo na strechu, pričom zostalo stáť na ceste. Vodič nafúkal 1,27 promile alkoholu a utrpel zranenia s predpokladanou dobou liečenia sedem dní. Vodičský preukaz mu bol zadržaný a ďalšia jazda zakázaná.