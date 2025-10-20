< sekcia Regióny
Opití vodiči v Žilinskom kraji: Za minulý týždeň ich chytili 12
Šiesti vodiči spôsobili dopravnú nehodu pod vplyvom alkoholu, jeden vodič dychovú skúšku odmietol.
Autor TASR
Žilina 20. októbra (TASR) - Policajti počas uplynulého týždňa v Žilinskom kraji odhalili 12 motoristov pod vplyvom alkoholu. Dychovú skúšku s výsledkom do jedného promile malo osem z nich, ďalší štyria vodiči nafúkali nad jedno promile. TASR o tom informovala žilinská krajská policajná hovorkyňa Daniela Kocková.
„Šiesti vodiči spôsobili dopravnú nehodu pod vplyvom alkoholu, jeden vodič dychovú skúšku odmietol. Policajti alkohol vykonanými dychovými skúškami zistili aj u siedmich vodičov nemotorových vozidiel,“ priblížila Kocková.
Doplnila, že policajti sa počas kontroly zameriavajú aj na požitie omamných a psychotropných látok. „U 14 vodičov predbežné testy ukázali pozitívny výsledok. Na cestách policajti ďalej zistili 1554 dopravných priestupkov u vodičov motorových vozidiel a 32 priestupkov u nemotorových účastníkov,“ dodala policajná hovorkyňa.
