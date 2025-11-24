< sekcia Regióny
OPITÍ VODIČI: Žilinská polícia ich zastavila desať
Policajti sa počas kontroly zameriavajú aj na požitie omamných a psychotropných látok.
Autor TASR
Žilina 24. novembra (TASR) - Policajti počas uplynulého týždňa v Žilinskom kraji odhalili desať motoristov pod vplyvom alkoholu. Dychovú skúšku s výsledkom do jedného promile malo sedem z nich, ďalší traja vodiči nafúkali nad jedno promile. TASR o tom informovala žilinská krajská policajná hovorkyňa Zuzana Šefčíková.
„Dvaja vodiči spôsobili dopravnú nehodu pod vplyvom alkoholu a dvaja vodiči sa odmietli podrobiť vyšetreniu v lekárskom zariadení na zistenie prítomnosti alkoholu alebo psychotropných a omamných látok v krvi. Policajti alkohol vykonanými dychovými skúškami zistili aj u deviatich vodičov nemotorových vozidiel,“ konkretizovala Šefčíková.
Doplnila, že policajti sa počas kontroly zameriavajú aj na požitie omamných a psychotropných látok. „U 18 vodičov predbežné testy ukázali pozitívny výsledok. Na cestách policajti ďalej zistili 1374 dopravných priestupkov u vodičov motorových vozidiel a 149 priestupkov u nemotorových účastníkov,“ dodala policajná hovorkyňa.
