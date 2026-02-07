< sekcia Regióny
OPITÝ A BEZ OPRÁVNENIA: V Senci havaroval 17-ročný vodič
Vodič skončil v cele policajného zaistenia.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 7. februára (TASR) - Polícia vyšetruje dopravnú nehodu, ku ktorej došlo v sobotu ráno na Diaľničnej ceste v Senci. Spôsobil ju 17-ročný vodič, ktorý šoféroval bez vodičského oprávnenia a v dychu mu namerali 1,27 promile. Pre TASR to potvrdila bratislavská krajská policajná hovorkyňa Silvia Šimková.
„K zraneniu osôb nedošlo, škoda na majetku doposiaľ vyčíslená nebola,“ skonštatovala Šimková.
Vodič skončil v cele policajného zaistenia. Po jeho vytriezvení majú byť, za účasti zákonného zástupcu, vykonané ďalšie potrebné úkony.
„K zraneniu osôb nedošlo, škoda na majetku doposiaľ vyčíslená nebola,“ skonštatovala Šimková.
Vodič skončil v cele policajného zaistenia. Po jeho vytriezvení majú byť, za účasti zákonného zástupcu, vykonané ďalšie potrebné úkony.