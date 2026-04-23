Štvrtok 23. apríl 2026
OPITÝ A BEZ PAPIEROV: V Sobranciach zastavili muža, mal pri sebe drogy

.
Policajná snímka. Foto: FB Polícia SR - Košický kraj﻿

Prípad je naďalej predmetom vyšetrovania.

Autor TASR
Sobrance 23. apríla (TASR) - Policajti v Sobranciach pri bežnej cestnej kontrole vodiča zistili, že šoféroval bez vodičského oprávnenia, čím sa dopustil protiprávneho konania. Pri následných úkonoch u muža zaistili plastovú injekčnú striekačku s obsahom podozrivej látky, ktorú dobrovoľne vydal. „Výsledky expertízneho skúmania potvrdili, že išlo o metamfetamín,“ informovala košická krajská policajná hovorkyňa Jana Illésová.

Policajti zároveň zadokumentovali aj ďalšie balenia s obsahom kryštalickej látky, pričom celkové množstvo zodpovedalo viacerým jednotlivým dávkam drogy.

„Prípad si prevzal vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Michalovciach, ktorý v tejto súvislosti začal trestné stíhanie a voči 39-ročnému mužovi vzniesol obvinenie pre zločin neoprávneného prechovávania omamnej látky a psychotropnej látky,“ dodala Illésová.

Prípad je naďalej predmetom vyšetrovania.

.

Neprehliadnite

Prezident SR si prevzal vyznamenanie od Maltézskeho rádu

KOMENTÁR J. HRABKA: Prázdninové referendum

Prezident SR Peter Pellegrini vyhlási referendum s dvomi otázkami

S. HOMEROVÁ: Zuby sa nemajú umývať hneď po jedle