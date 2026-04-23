OPITÝ A BEZ PAPIEROV: V Sobranciach zastavili muža, mal pri sebe drogy
Autor TASR
Sobrance 23. apríla (TASR) - Policajti v Sobranciach pri bežnej cestnej kontrole vodiča zistili, že šoféroval bez vodičského oprávnenia, čím sa dopustil protiprávneho konania. Pri následných úkonoch u muža zaistili plastovú injekčnú striekačku s obsahom podozrivej látky, ktorú dobrovoľne vydal. „Výsledky expertízneho skúmania potvrdili, že išlo o metamfetamín,“ informovala košická krajská policajná hovorkyňa Jana Illésová.
Policajti zároveň zadokumentovali aj ďalšie balenia s obsahom kryštalickej látky, pričom celkové množstvo zodpovedalo viacerým jednotlivým dávkam drogy.
„Prípad si prevzal vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Michalovciach, ktorý v tejto súvislosti začal trestné stíhanie a voči 39-ročnému mužovi vzniesol obvinenie pre zločin neoprávneného prechovávania omamnej látky a psychotropnej látky,“ dodala Illésová.
Prípad je naďalej predmetom vyšetrovania.