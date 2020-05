OPITÝ A BEZ VODIČÁKU: V Bratislave vodič maril úradné rozhodnutie

Bratislava 25. mája (TASR) - Bratislavskí príslušníci pohotovostnej motorizovanej jednotky (PMJ) v nedeľu (24. 5.) spozorovali v hlavnom meste vodiča motorového vozidla, ktorý svojou jazdou upútal ich pozornosť. Bratislavský vodič viedol uvedené vozidlo v smere z Vajnôr do Rače. Policajti ho ihneď zastavili a podrobili kontrole. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave Veronika Martiniaková.



Pri dychovej skúške vodič nafúkal 1,65 promile alkoholu. Opakovaná dychová skúška mala ešte vyššiu hodnotu, a to 1,69 promile alkoholu v dychu. Následnou lustráciou sa zistilo, že 49–ročný Dalibor H. má vodičský preukaz zadržaný. Zároveň mu bol aj právoplatným rozhodnutím uložený zákaz činnosti viesť motorové vozidlá do 27. decembra. "Z uvedených dôvodov ho policajti obmedzili na osobnej slobode a eskortovali na príslušné policajné oddelenie k vykonaniu potrebných úkonov," uviedla Martiniaková.



Poverený príslušník začal v tomto prípade trestné stíhanie pre prečin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky v súbehu s prečinom marenia výkonu úradného rozhodnutia. "Vec bude realizovaná v takzvanom 'superrýchlom' konaní. Bratislavčan pôjde pred sudcu v zákonom stanovenom čase – do 48 hodín," dodala policajná hovorkyňa.