OPITÝ A BEZ VODIČÁKU: Vodič mal zákaz šoférovania a spôsobil nehodu

Nitra 10. januára (TASR) – Päť ľudí sa zranilo pri dopravnej nehode, ktorá sa stala v utorok v obci Mýtna Nová Ves v okrese Topoľčany. Podľa vyjadrenia Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Nitre 58-ročný vodič vozidla Ford C Max z doposiaľ presne nezistených príčin narazil do protiidúceho vozidla Peugeot 307, v ktorom sa viezli štyria ľudia.



Policajti vodiča podrobili dychovej skúške. Muž nafúkal 1,15 promile. Policajti tiež zistili, že opitý vodič má súdom uložený trest zákazu činnosti viesť motorové vozidlá.



Piati účastníci nehody boli prevezení do nemocníc v Nitre a Topoľčanoch. Okolnosti, miera zavinenia a príčina dopravnej nehody sú predmetom vyšetrovania dopravnej polície v Topoľčanoch.