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VIDEO: OPITÝ A SO ZÁKAZOM: Motorkár unikal cez viacero obcí
Jeho jazda sa skončila až v okrese Senec, kde za jednou z križovatiek zastavil a pred policajtami sa ukryl v kroví.
Autor TASR
Bratislava 13. júla (TASR) - Policajti z Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Pezinku v nedeľu (12. 7.) popoludní prenasledovali motocyklistu, ktorý nerešpektoval výzvy na zastavenie a pred hliadkami unikal cez viacero obcí. Muža následne zadržali a zistili, že nie je držiteľom vodičského oprávnenia a zároveň má právoplatne súdom uložený zákaz činnosti viesť motorové vozidlá všetkých druhov do roku 2098. Dychová skúška zároveň u muža potvrdila alkohol. Bratislavská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.
K uvedenej udalosti došlo krátko pred 17.00 h v obci Budmerice. Policajná hliadka sa rozhodla zastaviť a skontrolovať vodiča motocykla, ktorý však na svetelné a zvukové výzvy nereagoval a namiesto zastavenia prudko zrýchlil a dal sa na útek cez obce Báhoň, Kaplna a Blatné, pričom sa snažil uniknúť zasahujúcim policajným hliadkam, ktoré boli postupne zapojené do jeho prenasledovania.
Jeho jazda sa skončila až v okrese Senec, kde za jednou z križovatiek zastavil a pred policajtami sa ukryl v kroví. Tam však muža policajti vypátrali a následne aj spacifikovali za použitia donucovacích prostriedkov.
Dychová skúška vykonaná po zadržaní u 36-ročného muža z okresu Pezinok potvrdila prítomnosť alkoholu v jeho dychu, a to v hodnote viac ako jedno promile.
Poverený príslušník zo Senca už v tejto súvislosti začal trestné stíhanie pre prečin marenia výkonu úradného rozhodnutia v jednočinnom súbehu s prečinom ohrozenia pod vplyvom návykovej látky.
Polícia opätovne upozorňuje, že nerešpektovanie výziev policajtov na zastavenie, jazda pod vplyvom alkoholu a vedenie vozidla napriek uloženému zákazu činnosti predstavujú mimoriadne nebezpečné konanie, ktoré môže mať tragické následky nielen pre samotného vodiča, ale aj pre ostatných účastníkov cestnej premávky.
K uvedenej udalosti došlo krátko pred 17.00 h v obci Budmerice. Policajná hliadka sa rozhodla zastaviť a skontrolovať vodiča motocykla, ktorý však na svetelné a zvukové výzvy nereagoval a namiesto zastavenia prudko zrýchlil a dal sa na útek cez obce Báhoň, Kaplna a Blatné, pričom sa snažil uniknúť zasahujúcim policajným hliadkam, ktoré boli postupne zapojené do jeho prenasledovania.
Jeho jazda sa skončila až v okrese Senec, kde za jednou z križovatiek zastavil a pred policajtami sa ukryl v kroví. Tam však muža policajti vypátrali a následne aj spacifikovali za použitia donucovacích prostriedkov.
Dychová skúška vykonaná po zadržaní u 36-ročného muža z okresu Pezinok potvrdila prítomnosť alkoholu v jeho dychu, a to v hodnote viac ako jedno promile.
Poverený príslušník zo Senca už v tejto súvislosti začal trestné stíhanie pre prečin marenia výkonu úradného rozhodnutia v jednočinnom súbehu s prečinom ohrozenia pod vplyvom návykovej látky.
Polícia opätovne upozorňuje, že nerešpektovanie výziev policajtov na zastavenie, jazda pod vplyvom alkoholu a vedenie vozidla napriek uloženému zákazu činnosti predstavujú mimoriadne nebezpečné konanie, ktoré môže mať tragické následky nielen pre samotného vodiča, ale aj pre ostatných účastníkov cestnej premávky.