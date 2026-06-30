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Opitý a v protismere: Vodič zo Sniny skončil v cele
Dychová skúška u neho dosiahla takmer 2,3 promile alkoholu.
Autor TASR
Snina 30. júna (TASR) - Polícia obvinila 52-ročného muža zo Sniny z trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky. V pondelok (29. 6.) po 9.00 h viedol osobné auto po Študentskej ulici v Snine, pričom jazdil v protismere. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová.
Policajti vozidlo zastavili a vodiča podrobili kontrole. Dychová skúška u neho dosiahla takmer 2,3 promile alkoholu. Vodič skončil v cele policajného zaistenia. „Vzhľadom na skutočnosť, že obvinený bol za obdobný čin spáchaný pod vplyvom návykovej látky v predchádzajúcich 24 mesiacoch postihnutý, hrozí mu podľa zákona trest odňatia slobody až na dva roky,“ doplnila hovorkyňa.
Policajti vozidlo zastavili a vodiča podrobili kontrole. Dychová skúška u neho dosiahla takmer 2,3 promile alkoholu. Vodič skončil v cele policajného zaistenia. „Vzhľadom na skutočnosť, že obvinený bol za obdobný čin spáchaný pod vplyvom návykovej látky v predchádzajúcich 24 mesiacoch postihnutý, hrozí mu podľa zákona trest odňatia slobody až na dva roky,“ doplnila hovorkyňa.