Opitý a zranený muž v lese: Mal zbraň a tvrdil, že ho napadol medveď

Budimír 21. októbra (TASR) - Oznámenie, podľa ktorého mal človeka napadnúť medveď, preverovali policajti v sobotu (19. 10.) v lesnom poraste pri obci Budimír v okrese Košice-okolie. V lese nájdený 34-ročný muž so zbraňou mal zranené koleno, neskôr v nemocnici mu zistili v tele 2,28 promile alkoholu. "Prítomnosť ani výskyt medveďa spozorované ani zistené neboli," uviedla pre TASR košická krajská policajná hovorkyňa Lenka Ivanová.



Muž podľa hovorkyne v čase príchodu policajtov nejavil známky vedomia. "Osoba mala viditeľné zranenie v oblasti kolena a po poskytnutí predlekárskej prvej pomoci uviedla, že bola napadnutá medveďom. Keďže osoba javila známky požitia alkoholu a pri sebe mala zbraň, zbraň jej policajti predbežne zaistili a bude zaslaná na oddelenie zbraní a streliva," priblížila Ivanová. Zraneného muža z ťažko prístupného terénu zniesli príslušníci Hasičského a záchranného zboru (HaZZ), nasledoval jeho transport do nemocnice. "Podľa výsledkov z nemocnice sa v organizme muža nachádzalo 2,28 promile alkoholu," dodala hovorkyňa.



Zásah hasičov a pátranie po stratenej a zranenej osobe v lese potvrdil TASR košický krajský hovorca HaZZ Jozef Bálint. "Na mieste udalosti zasahovali piati príslušníci HaZZ s tromi kusmi hasičskej techniky a štyria členovia dobrovoľného hasičského zboru obce Budimír s dvomi kusmi techniky," uviedol. Jedna vyhľadávacia skupina podľa neho začula výstrely. "Po príchode k zranenej osobe bola príslušníkmi HaZZ poskytnutá zranenej osobe predlekárska pomoc, následne osoba bola pomocou štvorkolky transportovaná z lesného porastu k sanitnému vozidlu HaZZ a prevezená na ďalšie ošetrenie do nemocnice," skonštatoval.