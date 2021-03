Opitý Batizovčan narazil s autom do elektrického stĺpa aj obrubníka

Batizovce 30. marca (TASR) – Príslušník Okresného dopravného inšpektorátu v Poprade vzniesol obvinenie voči 28-ročnému mužovi z Batizoviec z trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky. TASR o tom informovala prešovská krajská policajná hovorkyňa Jana Ligdayová s tým, že k porušeniu zákona došlo v nedeľu (28. 3.) pár minút pred polnocou.



„Batizovčan ako vodič osobného vozidla jazdil po rodnej obci, pričom sa nevenoval dostatočne vedeniu vozidla a pred jedným z rodinných domov prešiel s vozidlom do protismeru, zišiel mimo vozovky a nakoniec narazil do elektrického stĺpa, na ktorom poškodil elektrickú prípojku k domu,“ uviedla Ligdayová. Vodič však v jazde pokračoval ďalej.



Pred predajňou potravín ešte narazil do obrubníka, kde už jeho jazda s poškodeným vozidlom skončila. Na tomto mieste ho zastihli aj službukonajúci policajti, ktorí vodiča podrobili aj dychovej skúške. Hovorkyňa ozrejmila, že jej výsledok dosiahol hodnotu viac ako dve promile.



„Škoda na motorovom vozidle bola predbežne odhadnutá na sumu 4500 eur, na elektrickej prípojke rodinného domu na 500 eur a na obrubníku na 1000 eur,“ vyčíslila Ligdayová. Ako dodala, polícia vodiča zadržala a umiestnila do cely policajného zaistenia.