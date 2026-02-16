< sekcia Regióny
OPITÝ CESTÁR UNIKAL POLICAJTOM: S autom skončil v priekope
Policajti mu obmedzili osobnú slobodu.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Trenčín 16. februára (TASR) - Vyšetrovateľka odboru kriminálnej polície z Trenčína začala trestné stíhanie pre prečin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky. Šesťdesiatdvaročný vodič nákladného automobilu vykonával cestárske práce, nereagoval na výzvy polície na zastavenie vozidla a havaroval. V dychu mal alkohol. Informovala o tom trenčianska krajská policajná hovorkyňa Petra Klenková.
Koncom minulého týždňa vo večerných hodinách policajná hliadka z Trenčína zastavovala nákladný automobil, ktorý vykonával cestárske práce. Na opakované výzvy na zastavenie vodič nereagoval a pokračoval v jazde. Následne s vozidlom zišiel z cesty do priekopy.
Po dopravnej nehode podrobili vodiča dychovej skúške, v dychu mu namerali najskôr 1,85, pri opakovanej skúške 2,23 promile alkoholu. Policajti mu obmedzili osobnú slobodu. Na vozidle vznikla škoda približne 5000 eur.
Koncom minulého týždňa vo večerných hodinách policajná hliadka z Trenčína zastavovala nákladný automobil, ktorý vykonával cestárske práce. Na opakované výzvy na zastavenie vodič nereagoval a pokračoval v jazde. Následne s vozidlom zišiel z cesty do priekopy.
Po dopravnej nehode podrobili vodiča dychovej skúške, v dychu mu namerali najskôr 1,85, pri opakovanej skúške 2,23 promile alkoholu. Policajti mu obmedzili osobnú slobodu. Na vozidle vznikla škoda približne 5000 eur.