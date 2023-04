OPITÝ MALOLETÝ: Našli ho s vyše tromi promile alkoholu

Košice 5. apríla (TASR) – Opitého maloletého chlapca našla v podvečerných hodinách na košickom sídlisku Nad jazerom hliadka mestskej polície. Po prevezení do nemocnice mu namerali v krvi viac ako tri promile alkoholu. Informovala o tom v stredu Mestská polícia (MsP) Košice na sociálnej sieti.



Chlapca našli v okolí obchodného centra na Važeckej ulici. "Mladík nebol schopný podrobiť sa dychovej skúške na zistenie množstva alkoholu v krvi a jeho stav sa len zhoršoval. Prestával komunikovať, nedokázal sa orientovať v priestore a prechádzal do hlbokého útlmu. Z týchto dôvodov privolali policajti maloletému záchranku," uviedla MsP.



Do príchodu záchranárov policajti monitorovali dýchanie a ďalšie vitálne funkcie chlapca. Na miesto sa podľa polície dostavila aj jeho matka. Záchranka previezla chlapca do Detskej fakultnej nemocnice. "Mestská polícia mesta Košice vec oznámi ako správny delikt zákonného zástupcu mestu Košice k prejednaniu," konštatovala MsP.