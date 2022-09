Opitý cyklista narazil do stojaceho auta, hrozí mu pokuta

Bánovce nad Bebravou 7. septembra (TASR) - Pokuta až do výšky 800 eur hrozí 35-ročnému cyklistovi, ktorý v Bánovciach nad Bebravou pod vplyvom alkoholu narazil do stojaceho auta. Mužovi policajti v dychu namerali takmer tri promile. Informovala o tom v stredu na sociálnej sieti trenčianska krajská polícia.



"Cyklista narazil do auta, ktoré práve dávalo prednosť chodcom pred priechodom pre chodcov. Po náraze zostal ležať na zemi, ale ako policajti zistili, nie pre zranenie, ale promile, ktoré mal v sebe. Krátko pred 9.00 h nafúkal 2,98 promile," opísala polícia.



Vodičovi alkohol v dychu policajti nenamerali, na aute ani bicykli škoda nevznikla. Policajti mužovi ďalšiu jazdu zakázali a spísali s ním správu o výsledku objasňovania priestupku. Za jazdu pod vplyvom alkoholu bude čeliť správnemu konaniu na príslušnom dopravnom inšpektoráte.