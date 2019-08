Opitý cyklista narazil pri písaní sms správy do zaparkovaného auta

Cyklista bude za poškodenie auta a jazdu pod vplyvom alkoholu riešený v správnom konaní, kde mu hrozí pokuta od 150 do 800 eur.

Skalica 1. augusta (TASR) – Opitý Skaličan píšuci sms správu počas jazdy na bicykli narazil do zaparkovaného auta. Na vozidle poškodil sklo na zadných dverách a zadné svetlo, majiteľovi auta spôsobil škodu približne za 250 eur. Dopravná nehoda sa stala v utorok (30. 7.) podvečer v Skalici na Družstevnej ulici.



Podľa informácie hovorkyne Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trnave Márie Linkešovej 30-ročný Pavol počas jazdy na bicykli nestíhal súčasne písať sms správu na mobilnom telefóne a zároveň aj sledovať situáciu pred sebou. „S bicyklom narazil do zaparkovaného auta VW Golf. Cyklista vyviazol bez zranení. Policajti ho podrobili orientačnej dychovej skúške a v dychu mu namerali 1,83 promile alkoholu,“ informovala Linkešová. Cyklista bude za poškodenie auta a jazdu pod vplyvom alkoholu riešený v správnom konaní, kde mu hrozí pokuta od 150 do 800 eur.