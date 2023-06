OPITÝ CYKLISTA: Po kolízii s autom ho previezol do nemocnice vrtuľník

Lednické Rovne 2. júna (TASR) - Viac ako tri promile alkoholu mal v dychu 62-ročný cyklista, ktorý spôsobil dopravnú nehodu medzi obcami Lednické Rovne a Horovce v Púchovskom okresu. So zranením hlavy ho vrtuľník odviezol do nemocnice. Informovala o tom trenčianska krajská policajná hovorkyňa Katarína Kuzmová.



Cyklista jazdil bez prilby na bicykli medzi obcami Lednické Rovne a Horovce. Na rovnom úseku cesty pravdepodobne v dôsledku nevenovania sa plne vedeniu bicykla a aj z dôvodu požitia alkoholických nápojov náhle prešiel k stredovej deliacej čiare, kde ho v tom čase obchádzala vodička Audi Q5. Na úrovni stredovej deliacej čiary ho vozidlo zachytilo.



"Napriek vážne vypadajúcim zraneniam hlavy bol cyklista schopný vykonať dychovú skúšku, v dychu mu namerali 3,15 promile alkoholu. Vodička nenafúkala," doplnila hovorkyňa s tým, že zraneného cyklistu previezol záchranársky vrtuľník do nemocnice, je mimo ohrozenia života.