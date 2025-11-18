< sekcia Regióny
OPITÝ HAVAROVAL: Muža z Veľkej Lomnice obvinili
Nezodpovedného šoféra zadržali a následne skončil v cele policajného zaistenia. V súčasnosti čelí obvineniu z trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky.
Autor TASR
Veľká Lomnica 18. novembra (TASR) - Polícia obvinila 35-ročného muža z obce Veľká Lomnica v okrese Kežmarok, ktorý havaroval pod vplyvom alkoholu. Krajská policajná hovorkyňa z Prešova Jana Ligdayová informovala, že na ceste v smere do Popradu narazil do auta idúceho pred ním.
„Pred železničným priecestím so závorami nedodržal bezpečnú vzdialenosť od auta idúceho pred ním a narazil doň. Po príchode na miesto nehody policajná hliadka oboch vodičov podrobila kontrole. Výsledok u 35-ročného vodiča bol pozitívny, dosiahol takmer 1,8 promile,“ uviedla Ligdayová.
Nezodpovedného šoféra zadržali a následne skončil v cele policajného zaistenia. V súčasnosti čelí obvineniu z trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky.
„Pred železničným priecestím so závorami nedodržal bezpečnú vzdialenosť od auta idúceho pred ním a narazil doň. Po príchode na miesto nehody policajná hliadka oboch vodičov podrobila kontrole. Výsledok u 35-ročného vodiča bol pozitívny, dosiahol takmer 1,8 promile,“ uviedla Ligdayová.
Nezodpovedného šoféra zadržali a následne skončil v cele policajného zaistenia. V súčasnosti čelí obvineniu z trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky.