Opitý jazdil po Bratislave: Polícia muža z Ukrajiny obvinila
Vodiča obmedzili na osobnej slobode a eskortovali na policajné oddelenie za účelom vykonania potrebných úkonov.
Autor TASR
Bratislava 27. októbra (TASR) - Polícia obvinila 25-ročného Ukrajinca, ktorý v pondelok jazdil v Bratislave pod vplyvom alkoholu. Vodiča zastavila po tom, čo na svetelnej križovatke prešiel na červenú. Dychovou skúškou zistili mužovi 1,88 promile alkoholu. Prítomnosť alkoholu ukázala aj opakovaná skúška. TASR o tom informoval hovorca bratislavskej krajskej polície Michal Szeiff.
„Aj napriek tomu, že na otázku policajta či vodič požil pred jazdou alkoholické nápoje, vodič odpovedal ‚iba jedno pivko‘, dychová skúška preukázala niečo iné,“ spresnil Szeiff.
Vodiča obmedzili na osobnej slobode a eskortovali na policajné oddelenie za účelom vykonania potrebných úkonov. Po ich vykonaní ho obvinili z trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky.
„Aj v nadväznosti na tento prípad apelujeme a vyzývame vodičov, aby neohrozovali život svoj ani život ostatných účastníkov cestnej premávky a za volant si nesadali pod vplyvom alkoholu, omamných alebo psychotropných látok,“ dodal Szeiff.
