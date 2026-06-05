< sekcia Regióny
Opitý kamionista skončil v priekope: Nafúkal 1,42 promile
Vodič bol na mieste obmedzený na osobnej slobode a prípad si prevzal vyšetrovateľ Odboru kriminálnej polície v Liptovskom Mikuláši.
Autor TASR
Liptovský Hrádok 5. júna (TASR) - Po štvrtkovej (4. 6.) dopravnej nehode na ceste II/537 v Liptovskom Hrádku v okrese Liptovský Mikuláš namerali policajti vodičovi havarovaného kamióna pri dychovej skúške 1,42 promile alkoholu. Žilinská krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.
Na miesto bola vyslaná hliadka Obvodného oddelenia Policajného zboru Liptovský Hrádok. „Vodič nákladného motorového vozidla značky Mercedes smeroval na obec Liptovský Peter, pričom zišiel s vozidlom mimo vozovky do priekopy, kde zostal zakliesnený,“ spresnili policajti.
Dodali, že vodič bol na mieste obmedzený na osobnej slobode a prípad si prevzal vyšetrovateľ Odboru kriminálnej polície v Liptovskom Mikuláši.
Na miesto bola vyslaná hliadka Obvodného oddelenia Policajného zboru Liptovský Hrádok. „Vodič nákladného motorového vozidla značky Mercedes smeroval na obec Liptovský Peter, pričom zišiel s vozidlom mimo vozovky do priekopy, kde zostal zakliesnený,“ spresnili policajti.
Dodali, že vodič bol na mieste obmedzený na osobnej slobode a prípad si prevzal vyšetrovateľ Odboru kriminálnej polície v Liptovskom Mikuláši.